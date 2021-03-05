Киев назвал сроки отключения от российской энергосистемы

Украина сможет отсоединиться от российской и белорусской энергосистем в 2022 году. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Минэнерго Юрий Витренко.

"Процесс синхронизации выходит на финишную прямую — в 2022 году ОЭС Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии и перейдёт в изолированный режим работы", — сказал Юрий Витренко в ходе онлайн-встречи с литовским министром энергетики Дайнюсом Крейвисом.

По словам Витренко, в 2023 году украинская система синхронизируется с европейской организацией ENTSO-E. В Киеве считают, что это обеспечит демонополизацию рынка электроэнергии.

Витренко признал, что для этого потребуется обновлять инфраструктуру украинских сетей, а возможно, и вводить новые генерирующие мощности.

Ранее Лайф сообщал, что на Украине могут начать отключать свет в домах по графику из-за низких запасов угля на ТЭС. С 1 февраля Киеву пришлось возобновить импорт электроэнергии из России. Доступ к межгосударственным сечениям получили две компании.

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