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Киев назвал сроки отключения от российской энергосистемы

Украина хочет присоединиться к европейской сети, однако на это уйдут годы.

5 марта 2021, 22:01
<p>Фото © ТАСС / Danil Shamkin / NurPhoto</p>

Фото © ТАСС / Danil Shamkin / NurPhoto

Украина сможет отсоединиться от российской и белорусской энергосистем в 2022 году. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Минэнерго Юрий Витренко.

"Процесс синхронизации выходит на финишную прямую — в 2022 году ОЭС Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии и перейдёт в изолированный режим работы", — сказал Юрий Витренко в ходе онлайн-встречи с литовским министром энергетики Дайнюсом Крейвисом.

По словам Витренко, в 2023 году украинская система синхронизируется с европейской организацией ENTSO-E. В Киеве считают, что это обеспечит демонополизацию рынка электроэнергии.

Витренко признал, что для этого потребуется обновлять инфраструктуру украинских сетей, а возможно, и вводить новые генерирующие мощности.

На Украине признали невозможность полного отказа от российской электроэнергии

На Украине признали невозможность полного отказа от российской электроэнергии

Ранее Лайф сообщал, что на Украине могут начать отключать свет в домах по графику из-за низких запасов угля на ТЭС. С 1 февраля Киеву пришлось возобновить импорт электроэнергии из России. Доступ к межгосударственным сечениям получили две компании.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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