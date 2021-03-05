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"Это колдовство": Летающий над морем танкер шокировал очевидцев

Событие примечательно ещё и тем, что в этом месте подобное встречается крайне редко.

5 марта 2021, 21:44

Вблизи города Фалмут в британском графстве Корнуолл местный житель Дэвид Моррис заснял летающий корабль. Необычная оптическая иллюзия сильно удивила пользователей Сети.

Мужчина гулял вдоль берега и увидел парящий в воздухе танкер. Для подтверждения увиденного он сделал снимок, однако всё равно не смог объяснить это явление.

Метеоролог Би-би-си Дэвид Брэйн рассказал, что происходящее на снимке является оптической иллюзией, более характерной для арктических широт. Она возникает из-за особых атмосферных условий и преломления световых лучей. Холодный слой воздуха распространяется над поверхностью воды и под слоем тёплого воздуха, преломляя световую волну. В результате человеку, находящемуся на удалении, кажется, что объект оторван от своего реального положения.

У кота на жуткой фотографии отвалилась голова, но с ним всё хорошо — это лишь оптическая иллюзия

У кота на жуткой фотографии отвалилась голова, но с ним всё хорошо — это лишь оптическая иллюзия

Ещё одной иллюзией, работающей по такой же схеме, является та, когда находящийся за горизонтом объект, который должен быть невиден для наблюдателя, появляется в поле зрения. Подобное явление называется фата-моргана.

Пользователи предположили, что именно таким образом в древности появились легенды о "Летучем голландце". Кто-то сравнил увиденное с компьютерной игрой, которая не прогрузилась на сто процентов, а некоторые и вовсе назвали подобное колдовством.

А ранее пользователи Сети сломали голову, считая, сколько же действительно туристов на снимке, который сделал путешественник Патрик Девер.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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