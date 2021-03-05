"Это колдовство": Летающий над морем танкер шокировал очевидцев

Вблизи города Фалмут в британском графстве Корнуолл местный житель Дэвид Моррис заснял летающий корабль. Необычная оптическая иллюзия сильно удивила пользователей Сети.

Мужчина гулял вдоль берега и увидел парящий в воздухе танкер. Для подтверждения увиденного он сделал снимок, однако всё равно не смог объяснить это явление.

Метеоролог Би-би-си Дэвид Брэйн рассказал, что происходящее на снимке является оптической иллюзией, более характерной для арктических широт. Она возникает из-за особых атмосферных условий и преломления световых лучей. Холодный слой воздуха распространяется над поверхностью воды и под слоем тёплого воздуха, преломляя световую волну. В результате человеку, находящемуся на удалении, кажется, что объект оторван от своего реального положения.

Ещё одной иллюзией, работающей по такой же схеме, является та, когда находящийся за горизонтом объект, который должен быть невиден для наблюдателя, появляется в поле зрения. Подобное явление называется фата-моргана.

Пользователи предположили, что именно таким образом в древности появились легенды о "Летучем голландце". Кто-то сравнил увиденное с компьютерной игрой, которая не прогрузилась на сто процентов, а некоторые и вовсе назвали подобное колдовством.

А ранее пользователи Сети сломали голову, считая, сколько же действительно туристов на снимке, который сделал путешественник Патрик Девер.

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