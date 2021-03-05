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Самбурская шокировала фанатов снимком в супермини

Оно сочеталось с очень глубоким декольте.

5 марта 2021, 21:18

Фото © Instagram / samburskaya

Российская актриса Настасья Самбурская продолжает выкладывать в сеть фотографии с "Рванины пати". Эта вечеринка проходила по случаю 34-летия звезды.

На этот раз на артистке было золотистое платье с глубоким декольте. Оно сочеталось с колготками в сетку, сапогами и белым париком. Всё это дополнялось постелью из картонной коробки и убранством комнаты в советском стиле.

Фанаты восхитились образом Самбурской и особо обратили внимание на ковёр, на фоне которого сделан снимок.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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