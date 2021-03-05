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"Тяжело пришлось": Бурунов рассказал о пережитом кризисе среднего возраста

Артист отметил, что его мотало из стороны в сторону.

5 марта 2021, 21:42
<p>Фото © ТАСС / Стукалин Евгений</p>

Фото © ТАСС / Стукалин Евгений

Российский киноактёр Сергей Бурунов рассказал, как пережил кризис среднего возраста, во время которого ему "тяжело пришлось". Этим он поделился в беседе с порталом Wday.

"Была какая-то карусель, помотала меня из стороны в сторону, тяжело пришлось. Спрашивал себя: "Кто я? Зачем занимаюсь этим?" Да, задавал себе разные вопросы, и ответов тогда не находил. Но я как-то из всего выполз", — отметил Сергей Бурунов.

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Как признался артист, он не любит отмечать свой день рождения, потому что в эту дату ему всегда грустно.

"Не совсем понимаю, что надо праздновать. И в детстве не особо всё нравилось, приглашал одноклассников, родители подарки делали", — поведал артист.

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Он добавил, что друзья называют его подход к празднованию "кармически неправильным", однако актёру хорошо и без пышных торжеств. Бурунов подчеркнул, что в этом году в свой день рождения, 6 марта, он также не будет устраивать громких банкетов, а просто съездит к отцу и встретится с близкими.

Ранее стало известно, что фильм про учительницу-порнозвезду признали лучшим на Берлинском международном кинофестивале.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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