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Категорий: 18

В Индонезии из желудка крокодила достали ребёнка

Родители мальчика надеялись, что их сын остался жив.

5 марта 2021, 21:48
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Индонезии из желудка крокодила достали тело восьмилетнего мальчика. Как сообщает таблоид The Sun, инцидент произошёл во время совместной рыбалки отца и мальчика.

Хищника поймали только на следующий день. Надеясь, что мальчик всё ещё живой, рептилии вспороли брюхо. Тело ребёнка не имело внешних повреждений, но мальчик скончался.

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6-метрового крокодила публично разрезали, чтобы достать останки рыбака (видео)

В прошлом году на Алтае браконьер выловил из реки крокодила в состоянии анабиоза. По одной из версий, его могли взять с собой на рыбалку, а он сумел сбежать.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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