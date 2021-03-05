В Индонезии из желудка крокодила достали ребёнка

В Индонезии из желудка крокодила достали тело восьмилетнего мальчика. Как сообщает таблоид The Sun, инцидент произошёл во время совместной рыбалки отца и мальчика.

Хищника поймали только на следующий день. Надеясь, что мальчик всё ещё живой, рептилии вспороли брюхо. Тело ребёнка не имело внешних повреждений, но мальчик скончался.

В прошлом году на Алтае браконьер выловил из реки крокодила в состоянии анабиоза. По одной из версий, его могли взять с собой на рыбалку, а он сумел сбежать.

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