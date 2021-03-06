"Циклонический паук" обрушит на Москву мощный снегопад и штормовой ветер
Но температура воздуха начнёт увеличиваться.
В воскресенье на территории столичного региона ожидается мощный снегопад, сопровождаемый сильным штормовым ветром и низким атмосферным давлением. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Начнёт сказываться влияние тёплого атмосферного фронта, связанного с мощным "циклоническим пауком" североатлантического происхождения, который надвигается на нас с северо-запада. Циклон очень мощный по площади, градиенту и глубине, классический Атлантик. Небо затянут многоярусные облака. Я думаю, что в конце ночи, ближе к утру, часов в 5–6, начнётся снег, с наступлением светлого времени суток он будет усиливаться", — отметил Тишковец.
Тишковец пояснил, что выпадет примерно до 8–10 миллиметров осадков, или четверть мартовской нормы. По словам синоптика, из-за снегопада могут возникнуть проблемы с видимостью на дорогах — резкое снижение до километра — и при организации авиасообщения.
Также в Москву с западного направления придёт штормовой ветер со скоростью от 7 до 20 метров в секунду. В столице повысится температура воздуха.
- ночью: -6...-11 °С;
- днём: 0...-2 °С;
- в Московской области: -4...+1 °С.
Напомним, что синоптики ранее говорили москвичам о скором увеличении снежного покрова.
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