"Ужас что творится!" В Башкирии посетители магазина устроили давку из-за скидок на игрушки — видео
Некоторых покупателей пришлось буквально спасать от разъярённой толпы.
Видео © VK / ufarb1
В Башкирии посетители одного из торговых центров устроили давку в магазине, который продавал игрушки с большой скидкой. Как видно на кадрах, снятых очевидцами, любители выгоды не жалели даже детей, оказавшихся в толпе.
Фото предоставлено Лайфу
Инцидент произошёл сегодня утром в торговом центре города Белебей. Отмечается, что главным объектом желания покупателей стали мягкие игрушки по 39 рублей за штуку. Те, кто сумели добраться до игрушек, стали участниками потасовки внутри магазина, а те, кто до прилавка не дотянулись, стали заложниками давки, образовавшейся на входе.
Очевидцы обратили внимание на то, что некоторые родители протащили с собой в магазин детей. Также на кадрах видно, что посетителям с трудом удаётся поднять с пола пожилую женщину, которую чуть не затоптали в толпе. Пока не известно, есть ли пострадавшие в результате давки, однако в соцсетях инцидент назвали позорным и задались вопросом о том, где в этот момент находилась охрана торгового центра.
А почти год назад посетители торгового центра в Тюмени устроили давку в очереди за тюльпанами по одному рублю. В тот же день аналогичный инцидент по той же причине произошёл в другом городе.
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