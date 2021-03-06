"Ужас что творится!" В Башкирии посетители магазина устроили давку из-за скидок на игрушки — видео

В Башкирии посетители одного из торговых центров устроили давку в магазине, который продавал игрушки с большой скидкой. Как видно на кадрах, снятых очевидцами, любители выгоды не жалели даже детей, оказавшихся в толпе.

Инцидент произошёл сегодня утром в торговом центре города Белебей. Отмечается, что главным объектом желания покупателей стали мягкие игрушки по 39 рублей за штуку. Те, кто сумели добраться до игрушек, стали участниками потасовки внутри магазина, а те, кто до прилавка не дотянулись, стали заложниками давки, образовавшейся на входе.

Очевидцы обратили внимание на то, что некоторые родители протащили с собой в магазин детей. Также на кадрах видно, что посетителям с трудом удаётся поднять с пола пожилую женщину, которую чуть не затоптали в толпе. Пока не известно, есть ли пострадавшие в результате давки, однако в соцсетях инцидент назвали позорным и задались вопросом о том, где в этот момент находилась охрана торгового центра.