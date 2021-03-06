"Впереди маячил яркий свет": Звезда сериала "Каменская" рассказала о пережитой клинической смерти

О пережитой ею клинической смерти рассказала актриса и звезда сериала "Каменская" Елена Яковлева. Подробностями этого страшного происшествия она поделилась с изданием Starhit.

По словам актрисы, в тот злополучный день она почувствовала себя плохо прямо на сцене в середине спектакля, однако нашла в себе силы доиграть. Сразу после него её в больницу забрала прибывшая скорая помощь, где врачи диагностировали у Яковлевой язву желудка.

Случай был серьёзным, и специалисты приняли решение делать операцию, в ходе которой у актрисы перестало биться сердце. Со слов Яковлевой, ей не было страшно в тот момент, она просто начала видеть "яркий свет", к которому её тянуло любопытство. Актрисе было интересно, что или кого она встретит в этом сиянии.

"Те чувства трудно передать словами. Скоро пришло время возвращаться домой, и я пришла в себя", — рассказала она.

Напоминаем, что не так давно Лайф писал о россиянине, который пережил пять клинических смертей за одну ночь.

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