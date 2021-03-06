В Карелии отменили самоизоляцию для людей старше 65 лет

Власти Карелии приняли решение об отмене обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет в связи со снижением заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб республики по борьбе с новой инфекцией.

"Режим самоизоляции для людей старше 65 лет отменён, больничные для этой категории жителей Карелии после 5 марта продлеваться не будут", — говорится в сообщении.

Сообщается, что принятие такого решения связано с улучшением эпидобстановки в регионе, а также с активно идущим процессом вакцинации: всего в Карелии вакцинировали около 25 тысяч человек, из которых 12 тысяч — люди старше 60.

По данным Минздрава Карелии, всего в республике за время пандемии выявили 41 536 случаев заражения новой инфекцией, прирост за сутки составил 106 человек. За всё время 37 528 пациентов выздоровели, 322 — умерли.

Напомним, что накануне иммунолог рассказал, когда противоковидные ограничения будут сняты во всех регионах.

Авторы