В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что Россия является одной из стран, где улучшилась ситуация с коронавирусной инфекцией.

Она отметила, что Россия находится в Европейском регионе ВОЗ, где уже вторую неделю подряд фиксируется менее 1 млн новых случаев заражения. Происходит замедление передачи ковида среди населения. Уменьшение числа новых случаев заражения за последний месяц, по словам Вуйнович, обусловлено принятием рядом стран мер в области общественного здравоохранения и социальной сферы.

В ответ на вопрос о возвращении россиян к нормальной жизни она отметила, что сейчас сложно строить какие-либо прогнозы. Но у России уже есть три своих вакцины, и это позволяет более оптимистично смотреть на ситуацию.

"Важно сохранять высокие темпы вакцинации, защитить уязвимые группы населения — пожилых и с сопутствующими заболеваниями — и продолжать соблюдать профилактические меры. Конечно, важно бороться со скептицизмом в отношении вакцинации путём предоставления научно обоснованной информации и фактов", — цитирует ТАСС Вуйнович.

Напомним, Мелита Вуйнович ранее привилась российской вакциной от коронавируса.

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