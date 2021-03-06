Далай-лама сделал прививку от коронавируса – видео

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Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV сделал прививку от коронавируса в госпитале Зонал в индийском городе Дхарамсала. После вакцинации он на протяжении получаса оставался под наблюдением врачей.

"Вы также должны принять эту инъекцию для большей пользы. Это очень важно, поэтому я принял это", — сказал Далай-лама после вакцинации.

Он назвал пандемию следствием накопленной людьми негативной кармы. Духовный лидер буддистов советует верующим чаще читать мантру Тары, которая посвящена богине Таре (Спасительнице). Она призвана помочь достичь просветления.

Ранее далай-лама заявил, что проживёт 113 лет.

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