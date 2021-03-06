Кабмин принял Стратегию развития угольной отрасли на 15 лет

Правительство РФ утвердило программу социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области.

"Для обеспечения устойчивого развития угольной промышленности правительство приняло новую программу на ближайшие 15 лет", — отметил глава российского кабмина.

Мишустин назвал важнейшей задачей для развития угольной отрасли модернизацию транспортной инфраструктуры, в частности, восточного полигона РЖД. Премьер подчеркнул, что это позволит не только расширить выход на рынки стран АТР, но и даст возможность получать больше доходов за счёт международного транзита по маршруту Восток – Запад.

Также в ходе совещания Мишустин сообщил, что объём финансирования модернизации транспортной инфраструктуры в России до 2024 года составит 780 млрд рублей.

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