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Шестеро украинцев погибли в жутком ДТП с автобусом в Польше

Транспортное средство вылетело с дороги в кювет.

6 марта 2021, 07:17
<p>Фото © Подкарпатская пожарная команда</p>

Фото © Подкарпатская пожарная команда

Жуткое ДТП с рейсовым автобусом произошло вблизи города Кашице в Польше. В результате аварии шесть человек погибло, ещё 34 получили травмы, сообщает RMF24.

Автобус передвигался по маршруту Познань — Херсон. В один момент водитель не справился с управлением и вылетел в канаву. Всего в салоне находилось 57 человек, все они — граждане Украины. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы, 18 пассажирам помощь медиков не потребовалась. Сейчас специалисты устанавливают причины аварии.

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при столкновении автобусов на Камчатке

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при столкновении автобусов на Камчатке

А несколько дней назад в Ижевске пассажирский автобус на полной скорости влетел в столб. Пострадали девять человек.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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