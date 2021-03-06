Шестеро украинцев погибли в жутком ДТП с автобусом в Польше

Жуткое ДТП с рейсовым автобусом произошло вблизи города Кашице в Польше. В результате аварии шесть человек погибло, ещё 34 получили травмы, сообщает RMF24.

Автобус передвигался по маршруту Познань — Херсон. В один момент водитель не справился с управлением и вылетел в канаву. Всего в салоне находилось 57 человек, все они — граждане Украины. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы, 18 пассажирам помощь медиков не потребовалась. Сейчас специалисты устанавливают причины аварии.