Шестеро украинцев погибли в жутком ДТП с автобусом в Польше
Транспортное средство вылетело с дороги в кювет.
Фото © Подкарпатская пожарная команда
Жуткое ДТП с рейсовым автобусом произошло вблизи города Кашице в Польше. В результате аварии шесть человек погибло, ещё 34 получили травмы, сообщает RMF24.
Автобус передвигался по маршруту Познань — Херсон. В один момент водитель не справился с управлением и вылетел в канаву. Всего в салоне находилось 57 человек, все они — граждане Украины. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы, 18 пассажирам помощь медиков не потребовалась. Сейчас специалисты устанавливают причины аварии.
А несколько дней назад в Ижевске пассажирский автобус на полной скорости влетел в столб. Пострадали девять человек.
Выбор редакции
В оппозиции предрекли Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску
Украина и Польша договорились противодействовать строительству "Северного потока — 2"
В Оренбургской области загорелся мясокомбинат
Далай-лама сделал прививку от коронавируса – видео
Стремительный взлёт и мгновенное падение: где теперь автор "Белой стрекозы любви", которую пели все
Комментариев: 0