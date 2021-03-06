Две пенсионерки погибли под колёсами иномарки в Свердловской области

Серьёзное ДТП, в результате которого погибли две пожилые женщины, произошло в Свердловской области. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает портал E1.

Авария произошла в городе Качканаре на улице Свердлова. 79-летняя и 83-летняя женщины получили травмы после того, как на нерегулируемом пешеходном переходе их сбил автомобиль Honda Integra. Пострадавшие выжили, однако одна скончалась по пути в больницу, а вторая позднее умерла на операционном столе.

Как сообщили в местном управлении МВД, виновник аварии с места происшествия скрылся, оставив машину на дороге. Сейчас его поисками занимаются правоохранители.

А ранее Лайф сообщал, что под Белгородом пьяный водитель насмерть сбил 15-летнего подростка, после чего сбежал с места аварии.

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