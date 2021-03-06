Жителям Екатеринбурга указали снести многоквартирный дом за свой счёт

Жители дома №29 на улице Ереванской в Екатеринбурге получили сообщения от мэрии города с требованием самостоятельно снести признанное аварийным жильё. Причём, сделать это за свой счёт. Об этом сообщил один из жильцов двухэтажного дома.

"Мы и наши соседи являемся собственниками квартир, жильё у нас приватизировано, поэтому все обязанности по содержанию дома легли на наши плечи", — приводит слова Андрея Волкова E1.ru.

Он уточнил, что жильцы не получали никаких сообщений о компенсациях от администрации.

Чиновники в документе ссылаются на статью 32 Жилищного кодекса РФ и указывают, что если горожане не снесут дом до 1 апреля 2021 года, администрация примет решение об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в аварийном доме и земельного участка, на котором он расположен.

В комитете по жилищной политике пояснили, что программа по ликвидации ветхого и аварийного жилья предполагает изъятие дома в муниципальную собственность мэрии, ремонт здания за городской бюджет и выплату компенсации собственникам жилья. А жильцам, проживающим на основе договора социального найма, должно быть предоставлено другое муниципальное жильё соответствующей площади.

"Поскольку все процедуры проходят в рамках бюджетных ассигнований, процесс может быть длительным", — уточнили в ведомстве.

Ранее адвокат объяснила, что россиянам запрещено делать в их собственных квартирах.

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