Porsche запустила в продажу электровелосипеды по цене Lada Vesta
Клиентам предложат два варианта — городской и для пересечённой местности.
eBike Cross. Фото © Porsche.com
Немецкий производитель автомобилей Porsche выпустит в продажу электрические велосипеды стоимостью от 630 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте компании.
Велосипеды получили названия eBike Sport и eBike Cross для повседневных поездок и езды по пересечённой местности. Байки оснащены карбоновой рамой. При создании компания ориентировалась на свой электромобиль Porsche Taycan.
eBike Sport. Фото © Porsche.com
В модели Sport установлен двигатель японского производителя Shimano, разгоняющий велосипед до 25 км/ч. В Cross производитель установил высокопроизводительные тормоза со сверхбольшими, жаропрочными тормозными дисками, которые обеспечивают оптимальное замедление, и механическую 12-ступенчатую систему переключения передач.
"Городская" модель велосипеда обойдётся в 10,7 тысячи долларов (800 тысяч рублей), а для езды по бездорожью — в 8,5 тысячи долларов (630 тысяч рублей). В продаже они появятся весной текущего года.
Ранее были названы самые популярные в Европе электрокары.
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