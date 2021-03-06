Porsche запустила в продажу электровелосипеды по цене Lada Vesta

Немецкий производитель автомобилей Porsche выпустит в продажу электрические велосипеды стоимостью от 630 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте компании.

Велосипеды получили названия eBike Sport и eBike Cross для повседневных поездок и езды по пересечённой местности. Байки оснащены карбоновой рамой. При создании компания ориентировалась на свой электромобиль Porsche Taycan.

eBike Sport. Фото © Porsche.com

В модели Sport установлен двигатель японского производителя Shimano, разгоняющий велосипед до 25 км/ч. В Cross производитель установил высокопроизводительные тормоза со сверхбольшими, жаропрочными тормозными дисками, которые обеспечивают оптимальное замедление, и механическую 12-ступенчатую систему переключения передач.

"Городская" модель велосипеда обойдётся в 10,7 тысячи долларов (800 тысяч рублей), а для езды по бездорожью — в 8,5 тысячи долларов (630 тысяч рублей). В продаже они появятся весной текущего года.

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