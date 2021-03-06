Николас Кейдж женился в пятый раз, теперь на 26-летней

Американский актёр Николас Кейдж и японка Рико Шибату провели свадебную церемонию в отеле Sin City's Wynn в Лас-Вегасе. Об этом пишет E! online.

Sairam as fotos do casamento do Nicolas Cage e Riko Shibata pic.twitter.com/UhTgeNzB00 — 𖤐MariFerrロープ (@Ctrlcat13) March 6, 2021

Свадьбу пара организовала в день рождения покойного отца актёра. Жених был в смокинге Tom Ford, а его невеста — в японском свадебном кимоно ручной работы. Сам Кейдж уже подтвердил информацию о состоявшейся свадьбе.

"Это правда, и мы очень счастливы", — сказал Кейдж.

Примечательно, что нынешней супруге Кейджа, уже пятой, 26 лет, она на четыре года моложе его старшего сына.

Напомним, что предыдущий брак актёра продлился четыре дня. С четвёртой женой Николас Кейдж сочетался узами, будучи пьяным.

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