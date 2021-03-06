Россиян предупредили о резком росте цен на номера в Сочи в мае

Цены на номера в гостиницах Сочи и Краснодарского края на майские праздники вырастут на 20%. Средняя стоимость номера в четырёх- и пятизвёздочных отелях будет достигать 15–20 тысяч рублей за сутки. При этом забронировать свободный номер уже через пару недель будет невозможно, так как на данный момент 80% гостиничного фонда разобрано. Об этом пишет МК.