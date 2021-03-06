Россиян предупредили о резком росте цен на номера в Сочи в мае
Чтобы попасть туда, бронировать номер надо уже сейчас.
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Цены на номера в гостиницах Сочи и Краснодарского края на майские праздники вырастут на 20%. Средняя стоимость номера в четырёх- и пятизвёздочных отелях будет достигать 15–20 тысяч рублей за сутки. При этом забронировать свободный номер уже через пару недель будет невозможно, так как на данный момент 80% гостиничного фонда разобрано. Об этом пишет МК.
Эксперты выразили уверенность, что загрузка южных отелей в майские праздники будет максимальной. Этому поможет пандемия, закрытые границы и ограничения для путешественников во многих странах.
А вот на 8 Марта в Сочи можно отправиться всего за 14 тысяч рублей. Город вошёл в подборку самых бюджетных вариантов путешествий по России на Международный женский день.
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