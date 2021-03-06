Эксперт назвал очень опасное приложение, которое нужно срочно удалить из телефона

Эксперт в сфере кибербезопасности Зак Доффман обратился к пользователям телефонов на базе Android с призывом немедленно удалить "очень опасное" приложение.

В статье для журнала Forbes он отметил, что речь идёт о наборе бесплатных и платных приложений SuperVPN, которые установили уже более ста миллионов раз. Специалист заметил, что сервис, который обещает "защитить вашу конфиденциальность и обезопасить вас", работает ровно наоборот. Способствует сокрытию вредоносного шпионского ПО и утечке данных.

Кроме того, Доффман обратил внимание на сообщение исследовательской группы CyberNews, сделанное в феврале, о продаже на популярном хакерском форуме трёх баз данных с информацией об устройствах клиентов и учётными данными пользователей SuperVPN, а также сервисов GeckoVPN и ChatVPN.

"Также важно отметить, что в магазине Google Play есть как минимум шесть других похожих приложений с идентичными описаниями и логотипами от разных разработчиков", — предупредили специалисты CyberNews.

Как указал эксперт, тем, кто хочет установить на гаджет VPN-клиент, лучше всего выбрать известного разработчика с проверенными отзывами. Доффман также рекомендует не пользоваться бесплатными приложениями.

Ранее эксперт дал советы, какие сообщения нужно удалять сразу после просмотра.

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