АвтоВАЗ объявил о старте продаж обновлённой Lada Largus

Компания АвтоВАЗ запустила продажу обновлённого семейства автомобилей Lada Largus, которое представлено семиместным универсалом, Cross-внедорожником и фургоном. Об этом говорится в сообщении на сайте автоконцерна.

В автомобиль установлен новый 1,6-литровый мотор, мощность которого была увеличена с 87 до 90 лошадиных сил.

Стартовая стоимость пассажирских версий начинается от 690 900 рублей, а за автомобиль с третьим рядом сидений придётся заплатить от 817 900 рублей. Cross-версия также доступна в двух вариантах (пяти- и семиместном) по цене от 865 900 рублей, а стоимость фургона начинается от 685 900 рублей.