АвтоВАЗ объявил о старте продаж обновлённой Lada Largus
Цена на автомобиль начинается от 685 900 рублей.
Фото © Lada.ru
Компания АвтоВАЗ запустила продажу обновлённого семейства автомобилей Lada Largus, которое представлено семиместным универсалом, Cross-внедорожником и фургоном. Об этом говорится в сообщении на сайте автоконцерна.
"Новый Largus приобрёл узнаваемый фамильный дизайн передней части, новый просторный салон с улучшенной эргономикой, новые комфортные опции", — отметили там.
В автомобиль установлен новый 1,6-литровый мотор, мощность которого была увеличена с 87 до 90 лошадиных сил.
Стартовая стоимость пассажирских версий начинается от 690 900 рублей, а за автомобиль с третьим рядом сидений придётся заплатить от 817 900 рублей. Cross-версия также доступна в двух вариантах (пяти- и семиместном) по цене от 865 900 рублей, а стоимость фургона начинается от 685 900 рублей.
Ранее Лайф сообщал, что АвтоВАЗ остался без сборки Lada в Казахстане.
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