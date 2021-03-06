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АвтоВАЗ объявил о старте продаж обновлённой Lada Largus

Цена на автомобиль начинается от 685 900 рублей.

6 марта 2021, 03:34
<p>Фото © <a href="https://www.lada.ru/press-releases/118803.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Lada.ru</a></p>

Фото © Lada.ru

Компания АвтоВАЗ запустила продажу обновлённого семейства автомобилей Lada Largus, которое представлено семиместным универсалом, Cross-внедорожником и фургоном. Об этом говорится в сообщении на сайте автоконцерна.

"Новый Largus приобрёл узнаваемый фамильный дизайн передней части, новый просторный салон с улучшенной эргономикой, новые комфортные опции", — отметили там.

В автомобиль установлен новый 1,6-литровый мотор, мощность которого была увеличена с 87 до 90 лошадиных сил.

Стартовая стоимость пассажирских версий начинается от 690 900 рублей, а за автомобиль с третьим рядом сидений придётся заплатить от 817 900 рублей. Cross-версия также доступна в двух вариантах (пяти- и семиместном) по цене от 865 900 рублей, а стоимость фургона начинается от 685 900 рублей.

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Ранее Лайф сообщал, что АвтоВАЗ остался без сборки Lada в Казахстане.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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