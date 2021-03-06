В Венесуэле решили выпустить банкноту номиналом в миллион боливаров
Однако из-за гиперинфляции за неё нельзя будет получить даже один доллар.
Фото © Banco Central de Venezuela
8 марта Центральный банк Венесуэлы вводит в оборот три новые банкноты. Об этом сообщается на сайте финансового регулятора.
Банкноты номиналом 200 тысяч, 500 тысяч и один миллион боливаров начнут поступать в обращение постепенно. На лицевой стороне всех трёх купюр изображён национальный герой Венесуэлы, борец за независимость от Испании Симон Боливар.
В Центробанке уточнили, что новые банкноты должны будут "удовлетворить потребности национальной экономики".
Стоит отметить, что Венесуэла последние несколько лет переживает гиперинфляцию с одними из самых высоких показателей в мире. Согласно официальному курсу, сейчас один доллар США эквивалентен 1,89 миллиона боливаров, так что банкнота самого крупного в Венесуэле номинала будет равна примерно 50 американским центам.
Ранее стало известно, что в Штатах на 20-долларовой купюре должен появиться портрет темнокожей активистки по борьбе с рабством.
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