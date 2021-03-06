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В Венесуэле решили выпустить банкноту номиналом в миллион боливаров

Однако из-за гиперинфляции за неё нельзя будет получить даже один доллар.

6 марта 2021, 03:04
<p>Фото © <a href="http://www.bcv.org.ve/notas-de-prensa/bcv-amplia-cono-monetario-vigente-con-incorporacion-de-tres-nuevos-billetes" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Banco Central de Venezuela</a></p>

Фото © Banco Central de Venezuela

8 марта Центральный банк Венесуэлы вводит в оборот три новые банкноты. Об этом сообщается на сайте финансового регулятора.

Банкноты номиналом 200 тысяч, 500 тысяч и один миллион боливаров начнут поступать в обращение постепенно. На лицевой стороне всех трёх купюр изображён национальный герой Венесуэлы, борец за независимость от Испании Симон Боливар.

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В Центробанке уточнили, что новые банкноты должны будут "удовлетворить потребности национальной экономики".

Стоит отметить, что Венесуэла последние несколько лет переживает гиперинфляцию с одними из самых высоких показателей в мире. Согласно официальному курсу, сейчас один доллар США эквивалентен 1,89 миллиона боливаров, так что банкнота самого крупного в Венесуэле номинала будет равна примерно 50 американским центам.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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