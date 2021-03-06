В Венесуэле решили выпустить банкноту номиналом в миллион боливаров

8 марта Центральный банк Венесуэлы вводит в оборот три новые банкноты. Об этом сообщается на сайте финансового регулятора.

Банкноты номиналом 200 тысяч, 500 тысяч и один миллион боливаров начнут поступать в обращение постепенно. На лицевой стороне всех трёх купюр изображён национальный герой Венесуэлы, борец за независимость от Испании Симон Боливар.

В Центробанке уточнили, что новые банкноты должны будут "удовлетворить потребности национальной экономики".

Стоит отметить, что Венесуэла последние несколько лет переживает гиперинфляцию с одними из самых высоких показателей в мире. Согласно официальному курсу, сейчас один доллар США эквивалентен 1,89 миллиона боливаров, так что банкнота самого крупного в Венесуэле номинала будет равна примерно 50 американским центам.

Ранее стало известно, что в Штатах на 20-долларовой купюре должен появиться портрет темнокожей активистки по борьбе с рабством.

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