Депутат объяснил идею о портрете Путина на пятитысячной купюре

Народный избранник, впрочем, не намерен выносить данную инициативу на широкое обсуждение.

Первый зампред Комитета Государственной думы по экономической политике Сергей Калашников заявил, что не станет выносить на обсуждение свою идею о размещении портрета президента России Владимира Путина на пятитысячных банкнотах.

Ранее в эфире радиостанции "Говорит Москва" депутат прокомментировал предложение Минфина США поместить на двадцатидолларовой купюре изображение темнокожей активистки Гарриет Табмен. Тогда Калашников заявил, что на рублёвой купюре номиналом пять тысяч можно было бы изобразить Владимира Путина.

— Я высказал мысль, что на купюрах размещают определённые символы данной эпохи, данного времени. Мне задали вопрос, что могло бы быть сейчас у нас на купюре, я высказал предположение, что я другого символа, кроме Путина, не вижу, — пояснил он позже в беседе с РИА "Новости".