В России предложили выпустить новую банкноту

Депутат Екатеринбургской гордумы Андрей Пирожков направил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной предложение — выпустить в России 300-рублёвую банкноту. На купюре народный избранник призывает увековечить уральскую столицу.
— Билет Банка России с изображением Екатеринбурга стал бы первой банкнотой с темой, посвящённой Уралу, а широкое общественное обсуждение дизайна банкноты стало бы приятным подарком к 300-летнему юбилею Екатеринбурга, — цитирует Пирожкова Ura.ru.
Депутат также придумал несколько возможных вариантов оформления новой банкноты. По его мнению, на купюрах можно изобразить здание мэрии Екатеринбурга, Дом Севастьянова или городской парк.
Банкнота 100 рублей вошла в число самых красивых в миреВ этот же список попала банкнота в 50 тысяч армянских драм, одну тысячу гонконгских долларов и другие.
Ранее опрос показал, что около 80% жителей России готовы отказаться от монет номиналом одна и пять копеек. Ещё 37% уверены, что из оборота пора вывести всю мелочь.