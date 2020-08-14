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В России предложили выпустить новую банкноту

Речь идёт о купюрах номиналом в 300 рублей.

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Депутат Екатеринбургской гордумы Андрей Пирожков направил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной предложение — выпустить в России 300-рублёвую банкноту. На купюре народный избранник призывает увековечить уральскую столицу.

Фото © Ura.ru

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Билет Банка России с изображением Екатеринбурга стал бы первой банкнотой с темой, посвящённой Уралу, а широкое общественное обсуждение дизайна банкноты стало бы приятным подарком к 300-летнему юбилею Екатеринбурга, — цитирует Пирожкова Ura.ru.

Депутат также придумал несколько возможных вариантов оформления новой банкноты. По его мнению, на купюрах можно изобразить здание мэрии Екатеринбурга, Дом Севастьянова или городской парк.

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В этот же список попала банкнота в 50 тысяч армянских драм, одну тысячу гонконгских долларов и другие.

Ранее опрос показал, что около 80% жителей России готовы отказаться от монет номиналом одна и пять копеек. Ещё 37% уверены, что из оборота пора вывести всю мелочь.

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