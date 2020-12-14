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Парень показал свою коллекцию купюр со всего света, и только самый внимательный найдёт в ней рубли

Когда герой этого материала выбирал себе хобби, он убил сразу двух зайцев. Теперь у него есть и любимое дело, и неплохая финансовая подушка. Кстати, рубли в заначке тоже есть.

14 декабря 2020, 07:44

Фото © Reddit / mrbojanglez69

Американец mrbojanglez69 поделился с пользователями "Реддита" своей обширной коллекцией. Уже не первый год парень собирает купюры из разных стран, и недавно он пришёл к своей цели. Теперь у него есть валюта каждой страны на планете. Некоторые образцы даже из уже несуществующих государств вроде нацистской Германии и Советского Союза.

Фото © Reddit / mrbojanglez69

Фото © Reddit / mrbojanglez69

За несколько часов пост mrbojanglez69 стал вирусным. Неудивительно — увидев фотографию, каждый пользователь пытался найти банкноты своего государства. Кстати, реддиторы из Штатов предъявили автору за то, что в коллекции не нашлось места для американского доллара, но парень нашёл что ответить.

Хм, я тут живу, поэтому я даже не подумал положить доллар для фотографии

Mrbojanglez69

А вот рубль найти на снимке совсем несложно. Если на предыдущем фото сделать это у вас не получилось, то вот подсказка:

Фото © Reddit / mrbojanglez69

Фото © Reddit / mrbojanglez69

В комментариях пользователи расспросили mrbojanglez69, сколько же стоит его коллекция. Продавать её парень точно не собирается, но по курсу валют он выяснил, что все банкноты в коллекции равны 515,57 доллара США (37 815 рублей). Правда, чтобы собрать купюры со всего мира воедино, парню понадобилось намного больше денег — примерно две тысячи долларов (147 тысяч рублей).

У парня каждую неделю списывали деньги с карты, пока он не вспомнил, что натворил по пьяни в Новый год

У парня каждую неделю списывали деньги с карты, пока он не вспомнил, что натворил по пьяни в Новый год

Молодой человек из Миннеаполиса, США, долго не мог понять, почему с его карты каждую неделю списывается пять долларов (340 рублей). Когда он всё-таки узнал, история тут же стала известна по всему "Твиттеру", ведь такую милоту не каждый день встретишь.
Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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