Парень показал свою коллекцию купюр со всего света, и только самый внимательный найдёт в ней рубли
Когда герой этого материала выбирал себе хобби, он убил сразу двух зайцев. Теперь у него есть и любимое дело, и неплохая финансовая подушка. Кстати, рубли в заначке тоже есть.
Американец mrbojanglez69 поделился с пользователями "Реддита" своей обширной коллекцией. Уже не первый год парень собирает купюры из разных стран, и недавно он пришёл к своей цели. Теперь у него есть валюта каждой страны на планете. Некоторые образцы даже из уже несуществующих государств вроде нацистской Германии и Советского Союза.
За несколько часов пост mrbojanglez69 стал вирусным. Неудивительно — увидев фотографию, каждый пользователь пытался найти банкноты своего государства. Кстати, реддиторы из Штатов предъявили автору за то, что в коллекции не нашлось места для американского доллара, но парень нашёл что ответить.
Хм, я тут живу, поэтому я даже не подумал положить доллар для фотографии
А вот рубль найти на снимке совсем несложно. Если на предыдущем фото сделать это у вас не получилось, то вот подсказка:
В комментариях пользователи расспросили mrbojanglez69, сколько же стоит его коллекция. Продавать её парень точно не собирается, но по курсу валют он выяснил, что все банкноты в коллекции равны 515,57 доллара США (37 815 рублей). Правда, чтобы собрать купюры со всего мира воедино, парню понадобилось намного больше денег — примерно две тысячи долларов (147 тысяч рублей).
WOW-news
Парень показал свою коллекцию купюр со всего света, и только самый внимательный найдёт в ней рубли
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