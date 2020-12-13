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Семья отказалась от обычных ёлок и вот уже 60 лет делает красочные новогодние деревья прямо изо льда

В середине прошлого века Вирли и Мейбел Уил заметили, как красиво переливаются на солнце льдинки, свисающие с веток деревьев. Тогда у них в головах появилась идея, которая до сих пор радует и их потомков, и всю округу.

13 декабря 2020, 16:00

Фото © Facebook / Veal's Ice Tree

В 1961-м Уил решила попробовать заморозить всё дерево целиком и посмотреть, получится ли из этого что-то интересное. Из ближайшего водоёма они начали таскать вёдра с холодной водой и обливали ей ветки. В последние вёдра добавляли краску, чтобы ледяная ёлочка выглядела порадостнее.

Фото © Facebook / Veal's Ice Tree

Фото © Facebook / Veal's Ice Tree

С тех пор прошло почти 60 лет, но семья Уилов до сих пор каждый год ждёт зимы, чтобы скорее сделать ледяное новогоднее дерево. Правда, технологии изменились. Теперь для создания они используют деревянный каркас и засохшие ветви, которые они нашли в лесу. Так что можно быть спокойными — ни одно живое растение не пострадало.

Фото © Facebook / Veal's Ice Tree

Фото © Facebook / Veal's Ice Tree

Кроме того, получается возвести "ёлочку" далеко не каждый год. Из-за того что температура в Индиане, США, даже зимой редко опускается до необходимого нуля, приходится довольствоваться только воспоминаниями и фотографиями прошлых лет. Судя по публикациям в группе Facebook Veal's Ice Tree, так произошло в последний сезон 2019–2020. Остаётся надеяться, что в эту зиму всё пойдёт по плану и Уилы порадуют соседей ледяной красотой.

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Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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