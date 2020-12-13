Пользователи TikTok показали, насколько они отличаются от идеальных фото, и разница налицо

Блогерша повторила обнажённый снимок сестры Кардашьян, но получилось смешнее некуда На первый взгляд, Селеста Барбер — обычная блогерша. Но чувству юмора и cамоиронии австралийки можно только позавидовать. Посты девушки не только постоянно становятся вирусными, но и попадают в международные СМИ, и вот почему.