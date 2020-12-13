Пользователи TikTok показали, насколько они отличаются от идеальных фото, и разница налицо
Зачастую то, что люди публикуют в своих соцсетях, сильно отличается от реальной жизни. Но недавно в TikTok появился тренд, который призывает пользователей платформы, напротив, показать настоящих себя. Разница очень сильная. Многие даже не верят, что это один и тот же человек. В подборке ниже — десять самых популярных постов оттуда.
"Запускаю челлендж Reveal the catfish".
Кэтфишинг — это один из видов обмана в Сети, когда человек создаёт профиль, прикрываясь личностью другого, часто несуществующего человека
"Сейчас у меня проблемы с акне, поэтому пришлось заменить напитки из "Данкина" полезными соками"
Кадры из видео © TikTok / Trishlikefish88
"Контуринг спас мою жизнь"
Кадры из видео © TikTok / ambs.odon
"Окей, вот вам правда"
Кадры из видео © TikTok / jordynkoehler
"Упс!"
Кадры из видео © TikTok / patxnaza
"Девчонки, подвиньтесь"
Кадры из видео © TikTok / allofalejandro
"Ну что, напугала вас?"
Кадры из видео © TikTok / samanthakastenholt
"Бу!"
Кадры из видео © TikTok / hagarbrobbey
"Проверка!"
Кадры из видео © TikTok / itstwonski
"Ребята, а давайте наведём шумиху!"
Кадры из видео © TikTok / amicharlize
WOW-news
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