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Пользователи TikTok показали, насколько они отличаются от идеальных фото, и разница налицо

Зачастую то, что люди публикуют в своих соцсетях, сильно отличается от реальной жизни. Но недавно в TikTok появился тренд, который призывает пользователей платформы, напротив, показать настоящих себя. Разница очень сильная. Многие даже не верят, что это один и тот же человек. В подборке ниже — десять самых популярных постов оттуда.

13 декабря 2020, 15:00

Кадры из видео © TikTok / melcdom

"Запускаю челлендж Reveal the catfish".

Кэтфишинг — это один из видов обмана в Сети, когда человек создаёт профиль, прикрываясь личностью другого, часто несуществующего человека

Кадры из видео © TikTok / melcdom

Кадры из видео © TikTok / melcdom

"Сейчас у меня проблемы с акне, поэтому пришлось заменить напитки из "Данкина" полезными соками"

Кадры из видео © TikTok / Trishlikefish88

Кадры из видео © TikTok / Trishlikefish88

"Контуринг спас мою жизнь"

Кадры из видео © TikTok / ambs.odon

Кадры из видео © TikTok / ambs.odon

"Окей, вот вам правда"

Кадры из видео © TikTok / jordynkoehler

Кадры из видео © TikTok / jordynkoehler

"Упс!"

Кадры из видео © TikTok / patxnaza

Кадры из видео © TikTok / patxnaza

"Девчонки, подвиньтесь"

Кадры из видео © TikTok / allofalejandro

Кадры из видео © TikTok / allofalejandro

"Ну что, напугала вас?"

Кадры из видео © TikTok / samanthakastenholt

Кадры из видео © TikTok / samanthakastenholt

"Бу!"

Кадры из видео © TikTok / hagarbrobbey

Кадры из видео © TikTok / hagarbrobbey

"Проверка!"

Кадры из видео © TikTok / itstwonski

Кадры из видео © TikTok / itstwonski

"Ребята, а давайте наведём шумиху!"

Кадры из видео © TikTok / amicharlize

Кадры из видео © TikTok / amicharlize

Блогерша повторила обнажённый снимок сестры Кардашьян, но получилось смешнее некуда

Блогерша повторила обнажённый снимок сестры Кардашьян, но получилось смешнее некуда

На первый взгляд, Селеста Барбер — обычная блогерша. Но чувству юмора и cамоиронии австралийки можно только позавидовать. Посты девушки не только постоянно становятся вирусными, но и попадают в международные СМИ, и вот почему.
Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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