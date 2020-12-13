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Работы тату-мастера похожи на детскую мазню, но клиенты всё равно мечтают к ней попасть: 10 фото

Девушка смогла создать такой неповторимый стиль, от которого и бровь поднимается, и рука к кошельку тянется, чтобы записаться на сеанс.

13 декабря 2020, 13:00

Фото © Instagram / bowsertattoos

Тату-мастер Бонжур Боусер из Берлина, Германия, смогла завоевать сердца 82 тыс. пользователей Сети

Фото © Instagram / bowsertattoos

Фото © Instagram / bowsertattoos

Причём её работы далеки от общепризнанных произведений искусства, но тем не менее притягивают взгляд

Фото © Instagram / bowsertattoos

Фото © Instagram / bowsertattoos

С большой натяжкой можно сказать, что девушка рисует в минималистичном или скетчевом стиле, но эти рисунки сложно назвать чем-то серьёзным

Фото © Instagram / bowsertattoos

Фото © Instagram / bowsertattoos

Однако не дайте им себя обмануть, Бонжур опытная художница, которая имеет в своём портфолио и более привычные эскизы тату

Фото © Instagram / bowsertattoos

Фото © Instagram / bowsertattoos

Но они пользуются меньшей популярностью, ведь куда интереснее набить корявую, но очаровательную почеркушку

Фото © Instagram / bowsertattoos

Фото © Instagram / bowsertattoos

Тату-мастер скрывает любые шрамы и ожоги, превращая их в произведения искусства: 7 примеров работ

Тату-мастер скрывает любые шрамы и ожоги, превращая их в произведения искусства: 7 примеров работ

Девушка заявляет, что если человек считает такие особенности недостатками, то она всегда поможет от них избавиться.
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Бояршина Анна
Бояршина Анна

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