Работы тату-мастера похожи на детскую мазню, но клиенты всё равно мечтают к ней попасть: 10 фото

Тату-мастер Бонжур Боусер из Берлина, Германия, смогла завоевать сердца 82 тыс. пользователей Сети

Фото © Instagram / bowsertattoos

Причём её работы далеки от общепризнанных произведений искусства, но тем не менее притягивают взгляд

Фото © Instagram / bowsertattoos

С большой натяжкой можно сказать, что девушка рисует в минималистичном или скетчевом стиле, но эти рисунки сложно назвать чем-то серьёзным

Фото © Instagram / bowsertattoos

Однако не дайте им себя обмануть, Бонжур опытная художница, которая имеет в своём портфолио и более привычные эскизы тату

Фото © Instagram / bowsertattoos

Но они пользуются меньшей популярностью, ведь куда интереснее набить корявую, но очаровательную почеркушку

Фото © Instagram / bowsertattoos