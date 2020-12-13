Работы тату-мастера похожи на детскую мазню, но клиенты всё равно мечтают к ней попасть: 10 фото
Девушка смогла создать такой неповторимый стиль, от которого и бровь поднимается, и рука к кошельку тянется, чтобы записаться на сеанс.
Тату-мастер Бонжур Боусер из Берлина, Германия, смогла завоевать сердца 82 тыс. пользователей Сети
Причём её работы далеки от общепризнанных произведений искусства, но тем не менее притягивают взгляд
С большой натяжкой можно сказать, что девушка рисует в минималистичном или скетчевом стиле, но эти рисунки сложно назвать чем-то серьёзным
Однако не дайте им себя обмануть, Бонжур опытная художница, которая имеет в своём портфолио и более привычные эскизы тату
Но они пользуются меньшей популярностью, ведь куда интереснее набить корявую, но очаровательную почеркушку
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