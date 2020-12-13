Девушка больше похожа на Джима Керри, чем сам актёр, и даже фанаты перешли на женскую сторону

Недавно в "Тиктоке" появилась девушка, которая с первого видео покорила сердца фанатов Джима Керри. Хизер Шоу из Орландо, США, заявила, что является его тайной дочерью. В это легко можно было бы поверить, ведь внешность обоих очень схожа. Но стоило Хизер повторить пару известных ролей голливудского актёра, как все последние сомнения просто испарились.

Видео © TikTok / heathershawwww

Всего за пару недель ролики Хизер набрали больше восьми миллионов просмотров, а её счётчик лайков перевалил за 930 тыс. На самом деле, конечно, девушка не является дочерью актёра, но эта шутка не надоедает ни ей, ни её подписчикам. Тем более что не только внешность сближает Хизер с Джимом Керри — девушка занимается стендапом и выступает с комическими номерами.

Фото © Instagram / heathershawwww

Ты больше похожа на Джима Керри, чем сам Джим Керри Nateeallenn

Ой, да ладно, Джим Керри, ты никого здесь не обманешь, залогинься! Bens_comedy

Твоя мимика настолько безупречно повторяет его, что мне даже страшно... Three.tittie.lady

Фото © Instagram / heathershawwww

Но если с родством между Хизер и голливудским актёром всё понятно, то возраст девушки заставляет всех ломать головы. Дело в том, что визуально она вроде бы выглядит лет на 25, но стоит присмотреться к её лицу, и возникают сомнения. Подписчики уже даже хитростью пытались выманить, сколько ей лет, но Хизер каждый раз отшучивается, называя разные и невероятные числа.