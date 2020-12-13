Девушка больше похожа на Джима Керри, чем сам актёр, и даже фанаты перешли на женскую сторону
Хизер шутит, что на самом деле она потерянная дочь звезды, и её мимика заставит поверить в это даже самых прожжённых скептиков.
Недавно в "Тиктоке" появилась девушка, которая с первого видео покорила сердца фанатов Джима Керри. Хизер Шоу из Орландо, США, заявила, что является его тайной дочерью. В это легко можно было бы поверить, ведь внешность обоих очень схожа. Но стоило Хизер повторить пару известных ролей голливудского актёра, как все последние сомнения просто испарились.
Видео © TikTok / heathershawwww
Всего за пару недель ролики Хизер набрали больше восьми миллионов просмотров, а её счётчик лайков перевалил за 930 тыс. На самом деле, конечно, девушка не является дочерью актёра, но эта шутка не надоедает ни ей, ни её подписчикам. Тем более что не только внешность сближает Хизер с Джимом Керри — девушка занимается стендапом и выступает с комическими номерами.
Ты больше похожа на Джима Керри, чем сам Джим Керри
Ой, да ладно, Джим Керри, ты никого здесь не обманешь, залогинься!
Твоя мимика настолько безупречно повторяет его, что мне даже страшно...
Но если с родством между Хизер и голливудским актёром всё понятно, то возраст девушки заставляет всех ломать головы. Дело в том, что визуально она вроде бы выглядит лет на 25, но стоит присмотреться к её лицу, и возникают сомнения. Подписчики уже даже хитростью пытались выманить, сколько ей лет, но Хизер каждый раз отшучивается, называя разные и невероятные числа.
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