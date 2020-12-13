36-летняя актриса кино и телевидения Екатерина Варнава назвала неожиданную причину страха забеременеть. В ходе выпуска YouTube-шоу "Плохие песни" на канале Slow, slow, cow она призналась, что её пугает возможное увеличение носа после беременности.

Знаешь, что меня пугает? Все говорят, что, если я забеременею, мой нос станет ещё больше

Об этом она сказала, обращаясь к Иде Галич — своей сопернице в шоу. Та в ответ отметила, что такое действительно не исключено, но, по её мнению, в подобной ситуации вовсе не стоит опасаться перемен во внешности.