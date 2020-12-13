Варнава назвала неожиданную причину страха забеременеть
Он связан с внешними изменениями, но боится артистка не за фигуру.
Фото © Instagram / kativarnava
36-летняя актриса кино и телевидения Екатерина Варнава назвала неожиданную причину страха забеременеть. В ходе выпуска YouTube-шоу "Плохие песни" на канале Slow, slow, cow она призналась, что её пугает возможное увеличение носа после беременности.
Знаешь, что меня пугает? Все говорят, что, если я забеременею, мой нос станет ещё больше
Об этом она сказала, обращаясь к Иде Галич — своей сопернице в шоу. Та в ответ отметила, что такое действительно не исключено, но, по её мнению, в подобной ситуации вовсе не стоит опасаться перемен во внешности.
"Ангел" Victoria's Secret шокировала даже звёзд, надев на премию прозрачный наряд без нижнего бельяДерзкий образ вызвал бурные обсуждения.
Ранее Лайф писал о том, что звезда Comedy Woman Екатерина Варнава выложила в Instagram своё обнажённое фото и восхитила подписчиков смуглым телом и бесформенным париком.
WOW-news
Семья отказалась от обычных ёлок и вот уже 60 лет делает красочные новогодние деревья прямо изо льда
сегодня в 16:00
Пользователи TikTok показали, насколько они отличаются от идеальных фото, и разница налицо
сегодня в 15:00
Парень с Reddit посадил апельсин и сильно удивился, когда на ветке вместе с фруктами вырос перец
сегодня в 14:00
Выбор редакции
"Как горячо!" Варнава показала голое фото, восхитив подписчиков фигурой и причёской
Молодая жена Петросяна поделилась фото с подросшим сыном, и подписчики умилились
В Ленобласти задержали подозреваемых в убийстве юноши, тело которого нашли в мусорном контейнере
Семья отказалась от обычных ёлок и вот уже 60 лет делает красочные новогодние деревья прямо изо льда
ЦСКА упустил победу над "Уралом" на последней минуте матча
Комментариев: 0