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Варнава назвала неожиданную причину страха забеременеть

Он связан с внешними изменениями, но боится артистка не за фигуру.

13 декабря 2020, 10:06
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CINrxTtBFKr/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kativarnava</a></p>

Фото © Instagram / kativarnava

36-летняя актриса кино и телевидения Екатерина Варнава назвала неожиданную причину страха забеременеть. В ходе выпуска YouTube-шоу "Плохие песни" на канале Slow, slow, cow она призналась, что её пугает возможное увеличение носа после беременности.

Знаешь, что меня пугает? Все говорят, что, если я забеременею, мой нос станет ещё больше

Екатерина Варнава

Актриса кино и телевидения

<p>Знаешь, что меня пугает? Все говорят, что, если я забеременею, мой нос станет ещё больше</p>
<p>Знаешь, что меня пугает? Все говорят, что, если я забеременею, мой нос станет ещё больше</p>

Об этом она сказала, обращаясь к Иде Галич — своей сопернице в шоу. Та в ответ отметила, что такое действительно не исключено, но, по её мнению, в подобной ситуации вовсе не стоит опасаться перемен во внешности.

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Дерзкий образ вызвал бурные обсуждения.

Ранее Лайф писал о том, что звезда Comedy Woman Екатерина Варнава выложила в Instagram своё обнажённое фото и восхитила подписчиков смуглым телом и бесформенным париком.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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