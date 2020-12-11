"Ангел" Victoria's Secret шокировала даже звёзд, надев на премию прозрачный наряд без нижнего белья

27-летняя модель Леоми Андерсон посетила ежегодную музыкальную премию в MOBO (Music of Black Origin), проходившую в Лондоне, Англия, пишет Daily Mail. И для своего выхода в свет "ангел" Victoria's Secret выбрала образ, который был готов посостязаться за самый откровенный и сексуальный.

Фото © Instagram / leomieanderson

Красавица надела прозрачный комбинезон от бренда Jean Paul Gaultier, который облегал её тело, повторяя каждый изгиб. И от того, чтобы знойные кадры удостоились отметки 18+, спасали лишь растительные узоры, едва прикрывавшие самые пикантные места.

Видео © Instagram / moboawards

Леоми похвасталась откровенными кадрами в "Инстаграме", а видео с церемонии появилось в аккаунте премии. И её смелый эксперимент вызвал весьма противоречивые мнения у пользователей. Одни восхищались точёной фигурой "ангела" и её красотой. А другие сочли выходку модели форменным бесстыдством.

Уберите от меня это бесстыдство Из комментариев

Фото © Instagram / leomieanderson

Это, бесспорно, красиво Из комментариев

Мать-природа во плоти Из комментариев

Леоми Андерсон — блогер и английская модель, которая дебютировала в 2010 году. Она работала с такими брендами, как Topshop и Moschino. А в 2015-м заняла место на подиуме Victoria's Secret рядом со всемирно известными моделями, среди которых Адриана Лима и Алессандра Амбросио. Спустя четыре года девушка уже сама стала "ангелом" Victoria's Secret.