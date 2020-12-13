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15 завораживающих фотографий, которые заставят вас полюбить физику

Эти снимки из школьного учебника удостоились специальной выставки.

13 декабря 2020, 10:00

Фото © Berenice Abbott

Американка Беренис Эбботт начинала с урбанистических пейзажей, но нашла себя в снимках научных экспериментов. Портал Flashbak рассказывает её историю.

Это изображение похоже на созданное с помощью компьютерной графики. Если не знать, что на самом деле это фотография и она была сделана в середине XX века

Фото © Berenice Abbott

Фото © Berenice Abbott

Автор снимка — Беренис Эбботт (1898–1991 годы). Она специализировалась на фотографиях Нью-Йорка, но в какой-то момент решила сменить тему. "Мы живём в мире, созданном наукой, и глупо это не ценить", — писала она в 1939 году

Беренис за работой. Фото © MIT

Беренис за работой. Фото © MIT

Первые научные фотографии Эбботт были опубликованы в 1946 году. В 1958 году она начала сотрудничать с Массачусетским технологическим институтом (MIT)

Лучи света, проходящие сквозь стекло. Фото © Berenice Abbott

Лучи света, проходящие сквозь стекло. Фото © Berenice Abbott

Эбботт полностью переосмыслила технику научной фотосъёмки

Явление интерференции. Фото © Berenice Abbott

Явление интерференции. Фото © Berenice Abbott

Она открыла в Кэмбридже уникальную студию, где постоянно экспериментировала

Фото © Berenice Abbott

Фото © Berenice Abbott

В 1957 году в ответ на запуск Советским Союзом первого искусственного спутника Земли в MIT был создан Комитет по изучению физических наук (PSSC). Он выпускал учебники, фильмы, оборудование и вспомогательные материалы для школ, уделяя особое внимание практическому подходу к изучению физики. Эбботт творила именно там

Полёт разводного ключа. Фото © Berenice Abbott

Полёт разводного ключа. Фото © Berenice Abbott

Она сконструировала камеру, которая позволяла проецировать увеличенный объект на светочувствительную бумагу. Тем самым достигалась максимальная резкость изображения без зернистости

Демонстрация явления магнетизма. Фото © Berenice Abbott

Демонстрация явления магнетизма. Фото © Berenice Abbott

В 1960 году вышел учебник по физике для американских старшеклассников, который включал её ни на что не похожие снимки

Тот самый учебник. Фото © University of Maryland

Тот самый учебник. Фото © University of Maryland

Её подход был признан настолько выдающимся, что Смитсоновский институт организовал передвижную выставку её фотографий

Параболлическое зеркало и радиолампы. Фото © Berenice Abbott

Параболлическое зеркало и радиолампы. Фото © Berenice Abbott

Эбботт считала себя "переводчиком" между наукой и обывателями. С помощью фотографии она хотела сделать физику доступной для всех

Магнитное поле. Фото © Berenice Abbott

Магнитное поле. Фото © Berenice Abbott

По словам специалистов, Эбботт совершила настоящую революцию в системе школьного образования США, заставив учащихся по-новому взглянуть на мир науки

Вращение шарика. Фото © Berenice Abbott

Вращение шарика. Фото © Berenice Abbott

То, что было уделом учёных, она превратила в искусство

Волны и стекло. Фото © Berenice Abbott

Волны и стекло. Фото © Berenice Abbott

И посвятила этому всю свою жизнь

Расходящиеся волны. Фото © Berenice Abbott

Расходящиеся волны. Фото © Berenice Abbott

12 невероятных технологий из прошлого, которые вызывают недоумение в наши дни

12 невероятных технологий из прошлого, которые вызывают недоумение в наши дни

Когда-то они поражали воображение, а сейчас заставляют смеяться.
Авторы
Хафизов Семен
Хафизов Семен

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