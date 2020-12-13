15 завораживающих фотографий, которые заставят вас полюбить физику
Эти снимки из школьного учебника удостоились специальной выставки.
Фото © Berenice Abbott
Американка Беренис Эбботт начинала с урбанистических пейзажей, но нашла себя в снимках научных экспериментов. Портал Flashbak рассказывает её историю.
Это изображение похоже на созданное с помощью компьютерной графики. Если не знать, что на самом деле это фотография и она была сделана в середине XX века
Фото © Berenice Abbott
Автор снимка — Беренис Эбботт (1898–1991 годы). Она специализировалась на фотографиях Нью-Йорка, но в какой-то момент решила сменить тему. "Мы живём в мире, созданном наукой, и глупо это не ценить", — писала она в 1939 году
Беренис за работой. Фото © MIT
Первые научные фотографии Эбботт были опубликованы в 1946 году. В 1958 году она начала сотрудничать с Массачусетским технологическим институтом (MIT)
Лучи света, проходящие сквозь стекло. Фото © Berenice Abbott
Эбботт полностью переосмыслила технику научной фотосъёмки
Явление интерференции. Фото © Berenice Abbott
Она открыла в Кэмбридже уникальную студию, где постоянно экспериментировала
Фото © Berenice Abbott
В 1957 году в ответ на запуск Советским Союзом первого искусственного спутника Земли в MIT был создан Комитет по изучению физических наук (PSSC). Он выпускал учебники, фильмы, оборудование и вспомогательные материалы для школ, уделяя особое внимание практическому подходу к изучению физики. Эбботт творила именно там
Полёт разводного ключа. Фото © Berenice Abbott
Она сконструировала камеру, которая позволяла проецировать увеличенный объект на светочувствительную бумагу. Тем самым достигалась максимальная резкость изображения без зернистости
Демонстрация явления магнетизма. Фото © Berenice Abbott
В 1960 году вышел учебник по физике для американских старшеклассников, который включал её ни на что не похожие снимки
Тот самый учебник. Фото © University of Maryland
Её подход был признан настолько выдающимся, что Смитсоновский институт организовал передвижную выставку её фотографий
Параболлическое зеркало и радиолампы. Фото © Berenice Abbott
Эбботт считала себя "переводчиком" между наукой и обывателями. С помощью фотографии она хотела сделать физику доступной для всех
Магнитное поле. Фото © Berenice Abbott
По словам специалистов, Эбботт совершила настоящую революцию в системе школьного образования США, заставив учащихся по-новому взглянуть на мир науки
Вращение шарика. Фото © Berenice Abbott
То, что было уделом учёных, она превратила в искусство
Волны и стекло. Фото © Berenice Abbott
И посвятила этому всю свою жизнь
Расходящиеся волны. Фото © Berenice Abbott
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