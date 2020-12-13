"Габариты большие, не всегда можно выдержать". Айза рассказала о сексе с Олегом Майами

Российская хип-хоп исполнительница, блогерша и бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина, которая уже год состоит в отношениях с музыкантом Олегом Майами, рассказала об интимной жизни с известным партнёром.

— У нас очень много секса, иногда у меня всё болит. Габариты большие, не всегда можно выдержать, — призналась она в эфире шоу "Проверка", где звёзды отвечают на вопросы через полиграф.

Говоря о первом сексе с возлюбленным, Анохина уточнила, что близость случилась в машине прямо на первом свидании. Пара собиралась в кино, но до сеанса так и не дошла. Блогерша также отметила, что не боится расставания с Майами, однако полиграф уличил её во лжи.

Ранее Айза Анохина рассказывала, что ей приходится принимать участие в съёмках с температурой. При этом она призналась, что уже устала болеть.