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"Габариты большие, не всегда можно выдержать". Айза рассказала о сексе с Олегом Майами

Она также раскрыла подробности их первого свидания.

13 декабря 2020, 09:18
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/aizalovesam/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">aizalovesam</a></p>

Фото © Instagram / aizalovesam

Российская хип-хоп исполнительница, блогерша и бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина, которая уже год состоит в отношениях с музыкантом Олегом Майами, рассказала об интимной жизни с известным партнёром.

У нас очень много секса, иногда у меня всё болит. Габариты большие, не всегда можно выдержать, — призналась она в эфире шоу "Проверка", где звёзды отвечают на вопросы через полиграф.

Айза Анохина прокомментировала слухи об опухоли

Айза Анохина прокомментировала слухи об опухоли

Поклонники заподозрили неладное после сообщения блогерши о новообразовании в желудке.

Говоря о первом сексе с возлюбленным, Анохина уточнила, что близость случилась в машине прямо на первом свидании. Пара собиралась в кино, но до сеанса так и не дошла. Блогерша также отметила, что не боится расставания с Майами, однако полиграф уличил её во лжи.

Ранее Айза Анохина рассказывала, что ей приходится принимать участие в съёмках с температурой. При этом она призналась, что уже устала болеть.

Авторы
Плетнёв Максим
Плетнёв Максим

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