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Парень с Reddit посадил апельсин и сильно удивился, когда на ветке вместе с фруктами вырос перец

Эксперимент пошёл немного не по плану.

13 декабря 2020, 14:00

Фото © Giphy

Пользователь с ником DontSuckWMsToes поделился на Reddit необычным снимком. Озадаченный парень рассказал, что хотел вырастить апельсин и очень обрадовался, когда пришло время собирать урожай. Однако природа приготовила для него небольшой сюрприз.

Фото © Reddit / DontSuckWMsToes

Фото © Reddit / DontSuckWMsToes

Среди обычных круглых плодов оранжевого цвета попался ещё один — тонкий, продолговатый, напоминающий скорее перец или морковь, чем апельсин. Удивлённый реддитор выложил фото в несколько сообществ, в одном из которых его пост набрал более 10 тысяч лайков и стал поводом для множества шуток.

Кажется, у вас мальчик

из комментариев

Я думала, это морковь

из комментариев

Они сказали мне, что я могу быть кем угодно. Так я стал морковкой

из комментариев

Однако опытные растениеводы отметили, что парень выращивал вовсе не апельсин, а минеолу — гибрид мандарина и грейпфрута, которая отчего-то получилась неправильной формы. Неподготовленный садовод действительно может спутать эти два растения.

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В запасе у природы много сюрпризов.
Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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