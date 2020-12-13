Парень с Reddit посадил апельсин и сильно удивился, когда на ветке вместе с фруктами вырос перец

Пользователь с ником DontSuckWMsToes поделился на Reddit необычным снимком. Озадаченный парень рассказал, что хотел вырастить апельсин и очень обрадовался, когда пришло время собирать урожай. Однако природа приготовила для него небольшой сюрприз.

Фото © Reddit / DontSuckWMsToes

Среди обычных круглых плодов оранжевого цвета попался ещё один — тонкий, продолговатый, напоминающий скорее перец или морковь, чем апельсин. Удивлённый реддитор выложил фото в несколько сообществ, в одном из которых его пост набрал более 10 тысяч лайков и стал поводом для множества шуток.

Кажется, у вас мальчик из комментариев

Я думала, это морковь из комментариев

Они сказали мне, что я могу быть кем угодно. Так я стал морковкой из комментариев

Однако опытные растениеводы отметили, что парень выращивал вовсе не апельсин, а минеолу — гибрид мандарина и грейпфрута, которая отчего-то получилась неправильной формы. Неподготовленный садовод действительно может спутать эти два растения.