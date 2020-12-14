Парень осматривал дом и случайно нашёл секретный проход, дверь которого служила кухонным шкафом

Британский актёр, который стал популярен из-за сериала "Тёмные начала" по книгам Филипа Пулмана, поделился со своими подписчиками в "Твиттере" странной находкой. Джейми Уилкс рассказал, что искал недавно себе квартиру для съёма и наткнулся на кое-что необычное. Чтобы никто не обвинил парня в буйной фантазии, он выложил видео, которое вызвало много вопросов, пишет Daily Star.

Видео © Twitter / Jamie Wilkes

В ролике видна небольшая, но светлая кухня на втором этаже — вполне неплохой вариант для съёмной квартиры. Но после Джейми переводит камеру на кухонный шкафчик, который, очевидно, открывается. Пользователи Сети ожидали увидеть там необычный отсек для мусорного ведра, но их встретил тайный ход на улицу. Шкаф скрывал крытую лестницу и выход на задний двор.

Фото © Twitter / Jamie Wilkes

Пост Джейми набрал 350 тыс. лайков и 54 тыс. репостов, а в комментариях пользователи не могли понять, кому в голову пришла такая дизайнерская идея. Такой секретный проход моментально превратил обычную квартиру в логово суперзлодея или мафиозный притон.

Фото © Twitter / Jamie Wilkes

Это очень практично. А как ещё ты планировал избавляться от тел? Sumarumi

Я не могу понять, это очень круто или очень стрёмно Lisa Peter

О, это очень интересная идея! Но не могу выкинуть из головы: что будет, если ты забудешься и полезешь в шкафчик за чем-нибудь? Окажешься в саду со сломанной шеей? Wear a Forking Mask