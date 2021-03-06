Эксперт обозначила темы, с которыми следует быть осторожнее в соцсетях

В социальных сетях существуют темы, которых лучше не касаться, иначе возможны неприятности. О них рассказала партнёр агентства по управлению репутацией и мониторингу социальных сетей Digital Guru Ольга Соколова.

По её словам, которые приводит агентство "Прайм", не следует резко комментировать происшествия, в которых погибли люди, а также высказываться на политические темы. Бывали случаи, когда подобное приводило к увольнению из госструктур или бюджетных организаций.

Неосторожные сообщения могут привести к более серьёзным проблемам. Например, осенью прошлого года ссора в родительском чате в Whatsapp привела к смерти человека.

Вообще, стороной желательно обходить заявления о религии, запрещённых в стране организациях, спорных территориях или действиях фашистов и нацистов не в осуждающем ключе. Существует риск нарваться на административный штраф или уголовное преследование, добавила Соколова.

Кроме того, лучше всего не вести себя агрессивно по отношению к другим участникам беседы и не оскорблять их, ведь велик риск нарваться на аналогичные последствия.

Ранее эксперт рассказала, какие СМС ни в коем случае нельзя открывать.

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