В оппозиции предрекли Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску
Парламентарий обвинил президента в строительстве фашистского режима.
Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала Newsone предсказал президенту Украины Владимиру Зеленскому судьбу президента Румынии Николая Чаушеску — трибунал и расстрел.
Парламентарий считает, что политика нынешнего украинского президента направлена на строительство фашизма в стране. Он заявил, что Зеленский якобы создал некую группу из 20 человек, задача которой — нападения и физическое устранение неугодных властям журналистов и депутатов.
"То есть теперь на Украине можно избивать журналистов — Зеленский разрешил! Закрывать каналы тоже можно — Зеленский разрешил! Теперь и убивать можно — Зеленский разрешил! Так вот я хочу передать Зеленскому: много таких было, я их могу перечислять от Чаушеску и до кого хотите, и кончили все одинаково. И ты, предавший народ Украины, кончишь так же!" — заявил Рабинович.
Ранее Лайф рассказывал, что три украинских телеканала прекратили вещание из-за санкций Зеленского. При этом их программы по-прежнему доступны для просмотра в "Ютубе". Сам президент Украины объяснил своё решение "борьбой с пропагандой".
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