В оппозиции предрекли Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску

Парламентарий считает, что политика нынешнего украинского президента направлена на строительство фашизма в стране. Он заявил, что Зеленский якобы создал некую группу из 20 человек, задача которой — нападения и физическое устранение неугодных властям журналистов и депутатов.

"То есть теперь на Украине можно избивать журналистов — Зеленский разрешил! Закрывать каналы тоже можно — Зеленский разрешил! Теперь и убивать можно — Зеленский разрешил! Так вот я хочу передать Зеленскому: много таких было, я их могу перечислять от Чаушеску и до кого хотите, и кончили все одинаково. И ты, предавший народ Украины, кончишь так же!" — заявил Рабинович.