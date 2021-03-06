Врачи назвали болезнь, которая привела к гибели сотен тысяч ковидных пациентов

Сотни тысяч смертей от коронавирусной инфекции в мире случились из-за высокого уровня ожирения среди населения. К такому выводу пришли эксперты Всемирной федерации по борьбе с ожирением, передаёт Sky News.

Согласно результатам исследования, смертность от CoViD-19 в 10 раз больше в странах, где 50 и более процентов населения имеют избыточный вес.

Также в докладе утверждается, что 2,2 из 2,5 миллиона смертей во всём мире приходится на страны с высоким уровнем ожирения.

"Теперь мы знаем, что лишний вес населения — это следующая пандемия, которая ждёт своего часа", — считает автор доклада доктор Тим Лобштейн.

Он призвал обратить внимание на Японию и Южную Корею, где уровень ожирения среди населения находится на очень низком уровне. По словам Лобштейна, приоритет здравоохранения стран на целый ряд мер, включая лишний вес, окупился во время пандемии.

С выводами доклада согласился генеральный директор Всемирной организации здравоохранения доктор Тедрос Аданом Гебреисус, который заявил об очевидности связи между ожирением и смертью от коронавируса.

"Этот доклад должен послужить сигналом для правительств во всём мире", — считает глава ВОЗ.

Ранее в ВОЗ спрогнозировали, что пандемия коронавируса завершится только в 2022 году.

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