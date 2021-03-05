Как есть курицу и не бояться птичьего гриппа: советы Роспотребнадзора

Обезопасить себя от бактерий и вирусов, которые могут быть в мясе птицы и яйцах, можно с помощью достаточной температурной обработки и соблюдения простых правил гигиены, напомнили в Управлении Роспотребнадзора по Московской области.

— Для защиты от заражения сальмонеллой рекомендуется подогревать пищу не менее десяти минут при 75 °C. Такие условия невозможно обеспечить при приготовлении яичницы-глазуньи, поэтому не стоит готовить её из долго хранившихся яиц (в них сальмонелла с поверхности скорлупы могла попасть в желток), яиц, загрязнённых помётом птицы, — рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

Перед приготовлением яйцо стоит вымыть с мылом, поскольку на скорлупе может оказаться сальмонелла, отметила эпидемиолог. Она также поделилась советом по приготовлению различных блюд из мяса птицы.

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— При приготовлении супа из птицы первый бульон лучше не использовать, в него уходят экстрактивные вещества и антибиотики, которыми могли лечить птицу. Проверить готовность птицы просто: надо разрезать мякоть до кости, мясо должно быть белым, без прожилок крови, а косточка — равномерного серого цвета, — объяснила Надежда Раева.

По её словам, мясо птицы, яйца и продукты из яиц безопаснее покупать от крупных птицефабрик, а не от частных фермерских хозяйств.

— Деревенские яйца от домашних курочек бывают крупными и вкусными, но частные хозяйства не всегда могут обеспечить соблюдение гигиенических норм содержания птицы и прохождение ветеринарно-санитарного контроля, — говорит специалист подмосковного Управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, перед выпуском на прилавки все непереработанные продукты животного происхождения проходят ветеринарно-санитарную экспертизу, по итогам которой выдаётся документ, подтверждающий их безопасность.

— Документы, подтверждающие безопасность непереработанного продовольственного (пищевого) сырья животного происхождения, подлежат хранению в течение трёх лет со дня их выдачи, — рассказала эпидемиолог.

В товарно-сопроводительных документах должны быть данные по исследованиям кормов, внешней среды, крови, яиц, самих мясных продуктов, в том числе информация о содержании в них антибиотиков и других препаратов. Специалист также добавила, что Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения (СанПиН 2.3/2.4.3590-20) запрещают использовать в общепите мясо и яйца водоплавающих птиц, а также яйца с загрязнённой или повреждённой скорлупой.

— Не допускаются для реализации населению невыпотрошенная птица (за исключением дичи), яйца с загрязнённой скорлупой, с пороками и дефектами, утиные и гусиные яйца, — подчеркнула Раева.

Напомним, на днях стало известно о заражении птичьим гриппом H5N8 работников птицефабрики на юге России. Глава Роспотребнадзора заявила, что болезнь у них протекала легко, они уже поправились. Тем не менее это первый случай, когда данный подвид птичьего гриппа перешёл к человеку, и специалисты не исключают, что со временем H5N8 начнёт передаваться от человека к человеку.

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