Санкции против Коломойского назвали чёрной меткой для Зеленского

Введённые США санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского стали в том числе сигналом президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом говорится в материале издания "Страна.ua".

"Коломойскому прислали очередную чёрную метку из-за океана. И, возможно, не столько ему, сколько президенту Зеленскому", — отмечает автор статьи.

В материале указывается, что Соединённые Штаты планируют надавить на Зеленского, чтобы президент "отодвинул бизнесмена и его людей от госактивов". Конкретных имён издание не приводит.

Ещё одной версией санкций является ответ Запада на политическую позицию миллиардера, в частности на его предложение улучшить отношения с Россией, о чём он говорил ещё в конце 2019 года.

Автор статьи утверждает, что, если Зеленский не начнёт уголовное производство против Коломойского, Вашингтон "начнёт активно качать ситуацию внутри Украины, готовя досрочный уход Зеленского".

Ранее Лайф сообщал, что партия Зеленского "Слуга народа" была лишена госфинансирования после обвинений в растрате.

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