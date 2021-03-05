Мощный взрыв в столице Сомали унёс десятки жизней
Очевидцы сообщали также о звуках выстрелов.
Фото © twitter.com / SteveOguttu
В столице Сомали — городе Могадишо — у ресторана взорвался автомобиль. В результате по меньшей мере 20 человек погибли, 40 пострадали. Об этом сообщает Reuters.
BREAKING: A car bombing in Mogadishu targeting a busy Lul Yemeni restaurant killed at least 20 people and hurt 40 on Friday night, #Somali security officials said. pic.twitter.com/J8Eo2eNqOa— Steve Ogutu (@SteveOguttu) March 5, 2021
По словам очевидцев, автомобиль подъехал к ресторану на высокой скорости. После взрыва были слышны выстрелы. Место ЧП сейчас оцеплено, как и прилегающие улицы.
В прошлом году боевики совершили нападение на отель в столице Сомали. Тогда тоже всё началось со взрыва, а закончилось взятием заложников.
Выбор редакции
США до конца года выведут почти все свои войска из Сомали
На заводе в Челябинской области прогремел взрыв, погиб отец шестерых детей
Санкции против Коломойского назвали чёрной меткой для Зеленского
Челябинский "Трактор" проиграл уфинскому "Салавату Юлаеву"
Самбурская шокировала фанатов снимком в супермини
Комментариев: 0