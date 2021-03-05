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Мощный взрыв в столице Сомали унёс десятки жизней

Очевидцы сообщали также о звуках выстрелов.

5 марта 2021, 20:13
<p>Фото © twitter.com / SteveOguttu</p>

Фото © twitter.com / SteveOguttu

В столице Сомали — городе Могадишо — у ресторана взорвался автомобиль. В результате по меньшей мере 20 человек погибли, 40 пострадали. Об этом сообщает Reuters.

По словам очевидцев, автомобиль подъехал к ресторану на высокой скорости. После взрыва были слышны выстрелы. Место ЧП сейчас оцеплено, как и прилегающие улицы.

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В прошлом году боевики совершили нападение на отель в столице Сомали. Тогда тоже всё началось со взрыва, а закончилось взятием заложников.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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