Мощный взрыв в столице Сомали унёс десятки жизней

В столице Сомали — городе Могадишо — у ресторана взорвался автомобиль. В результате по меньшей мере 20 человек погибли, 40 пострадали. Об этом сообщает Reuters.

BREAKING: A car bombing in Mogadishu targeting a busy Lul Yemeni restaurant killed at least 20 people and hurt 40 on Friday night, #Somali security officials said. pic.twitter.com/J8Eo2eNqOa — Steve Ogutu (@SteveOguttu) March 5, 2021

По словам очевидцев, автомобиль подъехал к ресторану на высокой скорости. После взрыва были слышны выстрелы. Место ЧП сейчас оцеплено, как и прилегающие улицы.

В прошлом году боевики совершили нападение на отель в столице Сомали. Тогда тоже всё началось со взрыва, а закончилось взятием заложников.

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