Астероид размером с авиалайнер приближается к Земле

Астероид под названием 2021 CF8, размер которого сопоставим с пассажирским самолётом, приблизится к Земле 5 марта. Об этом сообщает научно-исследовательский центр NASA JPL.

Диаметр небесного тела составляет 52 метра. Ближайшее расстояние астероида до планеты составит чуть менее четырёх с половиной миллионов километров.

Помимо него мимо Земли сегодня пролетит ещё один астероид. Небесное тело под названием 2021 CN3 меньше диаметром, однако подойдёт ближе к нашей планете.

Также отмечается, что в следующие три дня мимо Земли пролетит ещё три астероида. Самый крупный из них 2021 EB имеет в диаметре 43 метра и будет находиться от планеты на расстоянии 2,7 миллиона километров.

Напомним, в конце февраля сообщалось о приближении к Земле астероида размером со стадион.

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