ЦСКА повторно обыграл "Спартак" в Кубке Гагарина

В Москве на "ЦСКА-арене" завершился второй матч серии 1/8 плей-офф Кубка Гагарина, в котором столичные армейцы со счётом 5:1 победили московский "Спартак".

Красно-синие открыли счёт в начале второго периода, наказав спартаковцев за нарушение численного состава. Защитник Мэт Робинсон мощно стрельнул от синей линии, и шайба рикошетом от нападающего Андрея Локтионова влетела в ворота.

"Спартак" отыгрался за три с половиной минуты до второго перерыва, также реализовав лишнего игрока: Сергей Широков выиграл вбрасывание в чужой зоне, после чего шайба оказалась у Дмитрия Вишневского, а перед броском нападающего красно-белых голкипер ЦСКА Ларс Юханссон оказался бессилен — 1:1.

Однако ЦСКА достаточно быстро вернул себе преимущество в счёте. Меньше чем через две минуты после спартаковского гола защитник армейцев Клас Далбек прицельным броском пробил вратаря Юлиуса Гудачека.

В заключительном отрезке игры армейцы забили ещё трижды, при этом больше не пропустив. Голами отметились Максим Шалунов (44'), Брендан Лейпсик (51') и Максим Мамин (60').

Таким образом, ЦСКА одержал вторую победу над "Спартаком" и повёл в серии 2-0 (первая игра осталась за армейцами — 1:0). Третий матч между соперниками намечен на 7 марта.

Напомним, все серии Кубка Гагарина играются до четырех побед одной из команд.

КХЛ. Кубок Гагарина. Первый раунд

ЦСКА — "Спартак" — 5:1 (0:0; 2:1; 3:0), в серии — 2-0

"Локомотив" — "Йокерит" — 5:0 (1:0; 1:0; 3:0), в серии — 2-0

"Ак Барс" — "Торпедо" — 4:1 (3:0; 1:0; 0:1), в серии — 2-0

"Салават Юлаев" — "Трактор" — 3:2 ОТ (0:1; 2:0; 0:1; 1:0), в серии — 1-1

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