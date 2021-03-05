В России появились два новых долларовых миллиардера

Основатели торговой сети магазинов низких цен Fix Price Сергей Ломакин и Артём Хачатрян стали долларовыми миллиардерами. Forbes оценивает состояние каждого из них в 3,4 миллиарда долларов.

Согласно индексу Bloomberg, состояние каждого достигло 3,6 млрд долларов.

Компания разместила на Лондонской бирже 178,4 миллиона акций, что составляет около 21% от общего числа. Стоимость каждой из них будет равна верхней границе ценового диапазона — 9,75 доллара. Первый день торгов запланирован на 10 марта на Лондонской и Московской биржах. На старте рыночная капитализация компании составит 8,3 млрд долларов, а в ходе торгов будет привлечено 2 млрд долларов.

До размещения Ломакину и Хачатряну принадлежало по 354 млн акций (41,66%), сейчас в их активе осталось по 301 млн акций (35,43%). Каждый из них в ходе IPO продал ценных бумаг на сумму 516 млн долларов.

Согласно подсчётам самой компании, её выручка по итогам 2020 года выросла до 190 млрд рублей (на 33%). Сейчас Fix Price располагает 4279 магазинами, открытыми в России, Казахстане, Узбекистане, Грузии, Латвии и Киргизии.

Ранее Лайф сообщал, что предприниматель Илон Маск потерял ещё несколько миллиардов из-за падения акций компании Tesla и отступил от позиции богатейшего человека.

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