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В России появились два новых долларовых миллиардера

Это произошло после выхода их компании на IPO.

5 марта 2021, 19:54

Основатели торговой сети магазинов низких цен Fix Price Сергей Ломакин и Артём Хачатрян стали долларовыми миллиардерами. Forbes оценивает состояние каждого из них в 3,4 миллиарда долларов.

Согласно индексу Bloomberg, состояние каждого достигло 3,6 млрд долларов.

Компания разместила на Лондонской бирже 178,4 миллиона акций, что составляет около 21% от общего числа. Стоимость каждой из них будет равна верхней границе ценового диапазона — 9,75 доллара. Первый день торгов запланирован на 10 марта на Лондонской и Московской биржах. На старте рыночная капитализация компании составит 8,3 млрд долларов, а в ходе торгов будет привлечено 2 млрд долларов.

До размещения Ломакину и Хачатряну принадлежало по 354 млн акций (41,66%), сейчас в их активе осталось по 301 млн акций (35,43%). Каждый из них в ходе IPO продал ценных бумаг на сумму 516 млн долларов.

Названа первая страна, где число миллиардеров превысило тысячу

Названа первая страна, где число миллиардеров превысило тысячу

Согласно подсчётам самой компании, её выручка по итогам 2020 года выросла до 190 млрд рублей (на 33%). Сейчас Fix Price располагает 4279 магазинами, открытыми в России, Казахстане, Узбекистане, Грузии, Латвии и Киргизии.

Ранее Лайф сообщал, что предприниматель Илон Маск потерял ещё несколько миллиардов из-за падения акций компании Tesla и отступил от позиции богатейшего человека.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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