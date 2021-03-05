Кравчук пригрозил "радикальными шагами" Киева по ситуации с Донбассом

Глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Россия якобы не хочет мира в Донбассе. По его мнению, переговоры в рамках минских договорённостей находятся в тупике.

"Если Россия и в дальнейшем будет стоять на том, что она не является стороной конфликта, а является лишь наблюдателем, и искать любые причины, чтобы блокировать наши переговоры, можно говорить, что ситуация находится в тупике и что её вывести из него можно лишь радикальными шагами", — заявил Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".