Кравчук пригрозил "радикальными шагами" Киева по ситуации с Донбассом
Политик уверен, что переговоры находятся в тупике.
Фото © Zuma / ТАСС
Глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Россия якобы не хочет мира в Донбассе. По его мнению, переговоры в рамках минских договорённостей находятся в тупике.
"Если Россия и в дальнейшем будет стоять на том, что она не является стороной конфликта, а является лишь наблюдателем, и искать любые причины, чтобы блокировать наши переговоры, можно говорить, что ситуация находится в тупике и что её вывести из него можно лишь радикальными шагами", — заявил Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, украинская сторона сейчас думает над тем, "какие возможно внести предложения".
Ранее полпред России в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что своими действиями Киев сводит к нулю все достигнутые ранее договорённости о прекращении огня в регионе.
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