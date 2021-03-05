Захарова назвала политикой сдерживания попытки лишать Москву права голоса

Попытки ряда западных стран лишить РФ права голоса в международных организациях и введение ограничений для российских СМИ — это часть политики сдерживания Москвы. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Лишение России либо права голоса, либо голоса — это тоже часть стратегии сдерживания нашей страны", — сказала Захарова.

Как она отметила, на страну пытаются оказать давление при помощи запрета трансляции телеканалов, лимитирования, штрафов, высылки журналистов или возбуждения уголовных дел.

Кроме того, Захарова, говоря об отношениях с США, выразила мнение, что Москва никогда не отказывалась от сотрудничества с Вашингтоном и будет конструктивно реагировать на позитивные сигналы от американских партнёров. Дипломат добавила, что видит двусторонние отношения такими, какими они должны быть — равноправное, взаимоуважительное и взаимовыгодное партнёрство. При этом она заметила, что невозможно не видеть целую серию недружественных действий Штатов по отношению к РФ.

Также Захарова подчеркнула, что в ближайшее время британской стороне будет сделано представление по поводу антироссийской кампании в СМИ.

Ранее официальный представитель МИД сообщила, что Россия скоро "порадует" американскую сторону новыми ограничительными мерами. Захарова также напомнила, что Москва готова симметрично ответить на препятствование Берлина работе российских СМИ на территории Германии.

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