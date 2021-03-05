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"Послужило последней каплей": Адвокат назвал мотив пермского подростка-убийцы

Он уточнил, что степень вменяемости обвиняемого установит психолого-психиатрическая экспертиза.

5 марта 2021, 19:22
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Причиной жестокой расправы 16-летнего подростка из Пермского края над своей семьёй послужили постоянные оскорбления со стороны родных. Такое мнение высказал адвокат обвиняемого Сергей Ладин.

"Постоянные оскорбления, упрёки со стороны мамы и папы, что он пропускает уроки. Это послужило 1 марта последней каплей", — приводит слова Ладина телеканал "360".

По словам адвоката, в день убийства родители вновь заставили его учиться, а мама, проверив электронный дневник, стала ругать сына за пропуски, хотя знала, что школьник пропускал уроки по состоянию здоровья. Это не понравилось парню, и он "сорвался".

"Видимо, произошёл нервный срыв", — считает Ладин.

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Юрист отметил, будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Уже после этого можно будет говорить о вменяемости мальчика, хотя по нему видно, что он раскаялся и жалеет о случившемся, добавил Ладин.

Бабушка и дядя школьника не обращались к адвокату подростка. Также он не знает, разговаривали ли они с мальчиком после произошедшего.

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Напомним, трагедия произошла 1 марта. По факту расправы возбудили уголовное дело. Изначально в убийстве подозревался отец семейства, а подросток считался погибшим. Однако после проведения экспертизы картина жестокой расправы полностью перевернулась, так как 16-летний мальчик оказался жив. С места преступления он сбежал, его задержали в Екатеринбурге. Позже подросток признался в убийстве и заявил, что "последней каплей" для него стал конфликт с матерью.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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