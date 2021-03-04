Тихоня со зверем внутри: почему спокойный и усидчивый школьник жестоко убил всю семью

Продолжается расследование резонансного уголовного дела об убийстве в Октябрьском районе Пермского края супругов и их 12-летней дочери. Главный подозреваемый, который, впрочем, уже во всём признался, — их 16-летний сын. Лайф разбирался, что произошло в этой семье.

Сегодня Октябрьский районный суд Перми арестовал 16-летнего В., который полностью сознался в тройном убийстве. По словам подростка, причиной расправы стала ссора с матерью из-за школы. Отца и сестру он убил, чтобы избавиться от возможных свидетелей.

Видео © Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю

Тела трёх человек нашли ещё 2 марта в доме в посёлке Октябрьский Пермского края: 42-летняя Гульчира Горбунова была убита на кухне, а 12-летняя Ю. и некий мужчина лежали в сенях. Они были в верхней одежде. На плечах девочки был рюкзак — она даже не успела его снять после школы. Тела были обезображены, поэтому сначала свидетели решили, что погибший — 16-летний сын Горбуновых. 40-летний глава семьи Алексей Горбунов пропал, поэтому он стал главным подозреваемым в убийстве.

Узнав о трагедии, в школе даже начали собирать деньги на венки для 12-летней Ю. и 16-летнего В. Однако вскоре ситуация получила неожиданный поворот: как оказалось, в сенях был убит глава семьи, а вот сын-школьник из дома сбежал. Его объявили в розыск и вскоре задержали.

Смертельная бытовуха

Школьник не стал отпираться и на первом же допросе сознался в убийстве своей семьи. По его словам, 1 марта он якобы почувствовал себя неважно после недавней болезни и хотел ещё на пару дней остаться дома. Мать отправляла его в школу. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку, в ходе которой В. внезапно схватил топор и зарубил женщину. Затем он дождался, когда домой придёт отец, и тоже его зарубил. Когда из школы вернулась 12-летняя сестра, подросток не пожалел и её. После расправы он подался в бега.

Фото © LIFE

Через сервис "Бла-бла-кар" школьник договорился с водителем автомобиля КИА, который через Красноуфимск довёз его в Свердловскую область. Поездка обошлась в 800 рублей. В Екатеринбурге В. вышел на улице Металлургов. В районе местного торгового центра его задержали оперативники угрозыска.

Хороший парень

В школе В. считали спокойным, добрым и отзывчивым, а семью — благополучной. Мать работала медсестрой в Октябрьской центральной районной больнице, Горбунов-старший — в компании "Газстройдеталь" электрогазосварщиком.

Учился юноша хорошо и старательно. Три месяца назад В. перевели в параллельный класс — там был другой преподаватель математики. Для школьника это было важно, потому что он мечтал поступить в политех или горно-нефтяной колледж, поэтому усердно занимался математикой и физикой. Было у юноши и несколько хобби: В. увлекался стримингом и даже пытался вести трансляции, а также разрабатывал со знакомыми компьютерные игры. Также он неплохо освоил гитару.

Фото © LIFE

Люди, близко знавшие В., говорят, что в последнее время он увлекался снюсами — подушечками с никотином. В большом количестве он оказывает возбуждающее действие на нервную систему. Ребёнок становится агрессивным, его настроение может резко меняться: от апатии к агрессии и обратно.

В разговоре с Лайфом подруга школьника рассказала, что на атмосферу в семье он не жаловался.

— Конфликтов с родителями в последнее время не было. Ну так, обычные, бытовые. Он рассказывал о мелких ссорах, и всё... Ну, как обычно, знаете: почему посуду не убрал, — сказала девушка.

Правда, по её словам, в последнее время отец В. якобы начал прикладываться к бутылке.

Следует отметить, что для общения в Сети В. предпочитал систему анонимных форумов "Двач". У него в социальных сетях был даже псевдоним Двачевский.

В первую очередь следователи назначат комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая установит, в каком состоянии находился В. в момент преступления, насколько он был адекватен и отдавал ли отчёт своим действиям. От этого будет зависеть его дальнейшая судьба. Если он будет признан невменяемым, его отправят на принудительное лечение. Если школьник психически здоров, его ждёт суд. Нюанс заключается в том, что на момент совершения преступления подростку не исполнилось 18 лет. По закону максимальное наказание в этом случае не может превышать десять лет. Нижний порог наказания для несовершеннолетних — не менее четырёх лет. Если В. будет осуждён, то после отбытия двух третей срока он сможет претендовать на условно-досрочное освобождение.

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