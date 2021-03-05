Французские СМИ: "Спутник V" начал покорять европейцев

Интерес европейских держав к российской вакцине от коронавируса "Спутник V" только растёт. Об этом пишет французское издание L'Express. Перевод материала приводит портал "ИноСМИ".

Как отмечается, изначально европейцы отнеслись к российской вакцине со скептицизмом. Однако спустя семь месяцев европейский регулятор начал рассмотрение российской вакцины. Москва готова поставить в Европу около 50 миллионов доз.

"Европейских специалистов убедило исследование, которое вышло 2 февраля в медицинском журнале The Lancet и подтвердило эффективность "Спутника V" на уровне 91,6% против симптоматических форм коронавируса", — пишет французская газета.

В свою очередь, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что партнёрство по вакцине должно стоять выше политики.

"Сотрудничество с EMA является отличным примером, который подтверждает, что только объединение усилий способно победить пандемию", — уверен он.

Ранее Лайф рассказывал, что "Спутник V" обогнал Pfizer и стал второй по популярности вакциной в мире.

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