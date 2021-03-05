Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Путин назначил двух казачьих атаманов

Российский лидер подписал соответствующие указы.

5 марта 2021, 20:09
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65085/photos/65303" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин утвердил атаманов Терского казачьего общества и Черноморского казачьего войска. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Так, атаманом Терского казачьего общества утверждён Виталий Кузнецов, а атаманом Черноморского казачьего войска назначен Антон Сироткин.

Песков прокомментировал встречу Путина с иностранцем

Песков прокомментировал встречу Путина с иностранцем

Постановления приняты в соответствии с федеральным законом от 5 декабря 2005 года "О государственной службе российского казачества".

Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин назначил Сергея Королёва первым заместителем директора ФСБ.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1