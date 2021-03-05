Путин назначил двух казачьих атаманов

Президент России Владимир Путин утвердил атаманов Терского казачьего общества и Черноморского казачьего войска. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Так, атаманом Терского казачьего общества утверждён Виталий Кузнецов, а атаманом Черноморского казачьего войска назначен Антон Сироткин.

Постановления приняты в соответствии с федеральным законом от 5 декабря 2005 года "О государственной службе российского казачества".