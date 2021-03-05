Путин назначил двух казачьих атаманов
Российский лидер подписал соответствующие указы.
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Президент России Владимир Путин утвердил атаманов Терского казачьего общества и Черноморского казачьего войска. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.
Так, атаманом Терского казачьего общества утверждён Виталий Кузнецов, а атаманом Черноморского казачьего войска назначен Антон Сироткин.
Постановления приняты в соответствии с федеральным законом от 5 декабря 2005 года "О государственной службе российского казачества".
Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин назначил Сергея Королёва первым заместителем директора ФСБ.
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