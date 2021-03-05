В России отменяется обязательный перевод работников старше 65 лет на удалёнку

Решение о переводе работников старше 65 лет на дистанционную работу с 1 апреля будет принимать работодатель. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном Правительством России.

"Рекомендовать работодателям, исходя из складывающейся обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, <...> осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удалённую) работу в соответствии с трудовым законодательством РФ", — говорится в документе.

Также с 1 апреля утрачивают силу нормы, касающиеся временных правил по оформлению электронных больничных для пенсионеров.

С 1 января в России начал действовать закон об удалённой работе. Благодаря ему граждане получили возможность комбинировать удалёнку и офис.

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